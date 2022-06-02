МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Развитие Северного морского пути в условиях санкционного давления на Россию становится одной из ключевых задач страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин рассказал о непростом периоде в российской экономике

"В условиях санкционного давления задача развития Северного морского пути становится одним из ключевых государственных приоритетов. Это надежный, безопасный транспортный коридор, который проходит в пределах территориальных вод и исключительно экономической зоны России", — сказал Мишустин на заседании правительства.

Он напомнил, что этот маршрут может использоваться в качестве альтернативы для доставки продукции в дружественные России страны.

СУДОСТРОЕНИЕ

Мишустин отметил, что каждый бюджетный рубль в судостроении должен использоваться по прямому назначению.

«Важно, чтобы каждый бюджетный рубль шел по прямому назначению, особенно в такой капиталоемкой сфере как судостроение. В рамках отраслевой стратегии запланированы амбициозные задачи, что потребует максимальной загрузки российских верфей на годы вперед», — сказал он.