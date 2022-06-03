МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Рейс Коломбо — Москва отметили из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки, заявили в пресс-службе российской авиакомпании "Аэрофлот".

Согласно информации, вылет должен был состояться 2 июля, однако он был задержан, а затем вовсе отменен. Пассажиров разместили в гостиницу, контакт-центр проинформирует их о времени вылета в Москву.

Судебное слушание о снятии ареста воздушного судна назначено на 8 июня, добавляется в сообщении.