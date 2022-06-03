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2022
https://1prime.ru/transport/20220603/837075673.html
Власти Шри-Ланки арестовали самолет "Аэрофлота"
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Рейс Коломбо — Москва отметили из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки, заявили в пресс-службе российской авиакомпании "Аэрофлот". Согласно информации, вылет должен был... ПРАЙМ, 03.06.2022
транспорт, бизнес, новости, аэрофлот, рейс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Рейс Коломбо — Москва отметили из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки, заявили в пресс-службе российской авиакомпании "Аэрофлот".
Согласно информации, вылет должен был состояться 2 июля, однако он был задержан, а затем вовсе отменен. Пассажиров разместили в гостиницу, контакт-центр проинформирует их о времени вылета в Москву.
Судебное слушание о снятии ареста воздушного судна назначено на 8 июня, добавляется в сообщении.