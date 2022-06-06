НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн — ПРАЙМ. Задержанный на Шри-Ланке самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву с членами экипажа. Об этом сообщает издание News First. Суд Шри-Ланки разрешил вылет российскому самолету "Аэрофлота"

"(Самолет) A330 "Аэрофлота" (SU289) вылетел в Москву с членами экипажа после того, как Высший коммерческий суд Коломбо приостановил действие приказа", — говорится в сообщении.