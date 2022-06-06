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Задержанный на Шри-Ланке самолет "Аэрофлота" покинул страну
Транспорт
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Задержанный на Шри-Ланке самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву с членами экипажа. Об этом сообщает издание News First. "(Самолет) A330 "Аэрофлота" (SU289) вылетел в Москву с... ПРАЙМ, 06.06.2022
транспорт, бизнес, новости, шри-ланка, россия, аэрофлот
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн — ПРАЙМ. Задержанный на Шри-Ланке самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву с членами экипажа. Об этом сообщает издание News First.
"(Самолет) A330 "Аэрофлота" (SU289) вылетел в Москву с членами экипажа после того, как Высший коммерческий суд Коломбо приостановил действие приказа", — говорится в сообщении.