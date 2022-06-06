МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит дополнительные средства в размере 8,3 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию дорог в семи регионах. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Уточняется, что деньги поступят из федерального бюджета. Мишустин выразил надежду на то, что такая мера позволят завершить все строительные и ремонтные дороги.

Средства будут направлены в следующие регионы:

  • республику Мордовия,
  • республику Татарстан,
  • Астраханскую область,
  • Калининградскую область,
  • Ленинградскую область
  • Пензенскую область,
  • Санкт-Петербург.

Премьер подчеркнул, что кабмин продолжит помогать субъектам в реализации важных инфраструктурных проектов.