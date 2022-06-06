Власти направят дополнительные средства на ремонт дорог в регионах
Правительство выделит дополнительно 8,3 миллиарда рублей на ремонт дорог в семи регионах
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит дополнительные средства в размере 8,3 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию дорог в семи регионах. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Уточняется, что деньги поступят из федерального бюджета. Мишустин выразил надежду на то, что такая мера позволят завершить все строительные и ремонтные дороги.
Средства будут направлены в следующие регионы:
республику Мордовия,
республику Татарстан,
Астраханскую область,
Калининградскую область,
Ленинградскую область
Пензенскую область,
Санкт-Петербург.
Премьер подчеркнул, что кабмин продолжит помогать субъектам в реализации важных инфраструктурных проектов.