2022-06-07T13:28:00+03:00

2022-06-07T13:30:34+03:00

2022-06-07T13:28:00+03:00

2022

https://1prime.ru/transport/20220607/837104448.html

Песков оценил возможность возобновления рейсов на Шри-Ланку

Транспорт

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

РФ МОЖЕТ ИЗУЧИТЬ ВОПРОС ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РЕЙСОВ НА ШРИ-ЛАНКУ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЕСОМЫХ ЗАВЕРЕНИЙ В НЕПОВТОРЕНИИ СИТУАЦИИ С ЗАДЕРЖАНИЕМ САМОЛЕТОВ — ПЕСКОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 07.06.2022

транспорт, бизнес, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60