МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. РФ МОЖЕТ ИЗУЧИТЬ ВОПРОС ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РЕЙСОВ НА ШРИ-ЛАНКУ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЕСОМЫХ ЗАВЕРЕНИЙ В НЕПОВТОРЕНИИ СИТУАЦИИ С ЗАДЕРЖАНИЕМ САМОЛЕТОВ — ПЕСКОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/transport/20220607/837104448.html
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. РФ МОЖЕТ ИЗУЧИТЬ ВОПРОС ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РЕЙСОВ НА ШРИ-ЛАНКУ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЕСОМЫХ ЗАВЕРЕНИЙ В НЕПОВТОРЕНИИ СИТУАЦИИ С ЗАДЕРЖАНИЕМ САМОЛЕТОВ — ПЕСКОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/transport/20220607/837104448.html
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