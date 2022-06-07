МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. РФ МОЖЕТ ИЗУЧИТЬ ВОПРОС ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РЕЙСОВ НА ШРИ-ЛАНКУ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЕСОМЫХ ЗАВЕРЕНИЙ В НЕПОВТОРЕНИИ СИТУАЦИИ С ЗАДЕРЖАНИЕМ САМОЛЕТОВ — ПЕСКОВ

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