МОСКВА, 8 июня — ПРАЙМ. Концерн "Национальные телематические системы" (НТС) запустил первый для Индонезии проект автоматического весогабаритного контроля грузовиков на дорогах, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТС. Замглавы РЖД прокомментировал решение повысить грузовые тарифы

"Компания "Казань-Телематика" совместно с "СофтТелематикой" (входят в концерн "Национальные телематические системы") запустили в Индонезии проект автоматического весогабаритного контроля (АСВГК) грузового транспорта. Система уже собирает статистику нарушений, которая поможет властям страны сформировать необходимую нормативно-правовую базу и успешно выполнить национальную программу по борьбе с перегруженным автотранспортом", — говорится в сообщении.

Как рассказали в НТС, пост АСВГК был установлен на 80-м километре платной дороги Джакарта-Мерак и стал первым в Индонезии проектом по весогабаритному контролю в условиях скоростного движения. Разработка перед вводом в эксплуатацию прошла необходимую метрологическую сертификацию и процедуру первичной поверки, в ходе которой подтвердила соответствие требованиям международных стандартов.

"Индонезийские власти поставили цель к 2023 году полностью избавиться от проблемы перегруженного и негабаритного транспорта. В ходе эксплуатации комплекс зафиксировал, что до 40% грузовиков превышают разрешенную массу, при этом перегруз в среднем составляет 57%, то есть вопрос частоты нарушений стоит действительно остро. Наша разработка – одна из самых точных в мире", — отметил гендиректор "Казань-Телематики" Марсель Нигметзянов, уточнив, что разработчик готов развивать в Индонезии и другие интеллектуальные транспортные системы.

Автоматический пост весогабаритного контроля включает модульную систему и оборудование для определения массы транспортных средств, их габаритов, средства фотофиксации и распознавания государственных регистрационных знаков, видеонаблюдение и табло информирования водителей о наличии нарушения. В комплексе также предусмотрена система мониторинга и самодиагностики, которая позволяет быстро обнаруживать повреждения, поломки, следить за температурой и влажностью в шкафах, измерять нагрев асфальта, а также сигнализировать о несанкционированном доступе к оборудованию, рассказали в НТС.

"Решение концерна может в полной мере решить задачу контроля перегруженного транспорта в Республике Индонезия, повысить безопасность дорожного движения и снизить расходы на ремонт трасс. Оно легко адаптируется под региональные особенности и различные климатические условия других стран. Реализованный проект успешно демонстрирует возможности российских технологий в области контроля весогабаритных нарушений на дорогах для международных рынков", — добавил гендиректор "НТС Интернешнл" Александр Бондаренко.