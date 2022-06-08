МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Автобусные билеты из российских городов в Хельсинки, Минск, Полоцк и Ригу — самые популярные на праздники июня среди зарубежных направлений, при этом средняя стоимость поездки в одну сторону за границу на этом транспорте составляет 2,5 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в сервисе поездок и путешествий "Туту.ру". Вице-премьер рассказал о результатах чартерной программы по России

"Среди зарубежных направлений больше всего поездок запланировано (на июньские праздники — ред.) по маршрутам Санкт-Петербург — Хельсинки, Москва — Минск, Санкт-Петербург — Минск, Санкт-Петербург — Полоцк и Санкт-Петербург — Рига", — сообщили в сервисе, уточнив, что средний чек за границу на автобусе составляет 2,5 тысячи рублей в одну сторону.

Аналитики сервиса добавили, что заграничные поездки на автобусе выбирают 20% россиян, остальные предпочитают поездки внутри страны. Так, среди внутрироссийских направлений больше всего поездок на автобусах запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом. По данным специалистов, средний чек за путешествие на автобусе между Москвой и Санкт-Петербургом составляет 1,7 тысячи рублей в одну сторону.

"На втором месте по популярности направление Москва — Ростов-на-Дону, средний чек здесь равен 1,5 тысячи рублям. Далее по востребованности следует направление Москва — Симферополь, средний чек на этом маршруте составляет 3,7 тысячи рублей в одну сторону", — добавили в сервисе.

Также в топ самых популярных автобусных направлений на длинные июньские выходные вошли маршруты из Москвы в Переславль-Залесский, Чебоксары, Воронеж, Таганрог, Рязань и Нижний Новгород. Из Санкт-Петербурга больше всего пассажиров поедет в Смоленск.