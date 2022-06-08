МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПУСТИТ ГРУЗОВОЕ И ПАССАЖИРСКОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ С КРЫМОМ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА РОГОВ РИА НОВОСТИ
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПУСТИТ ГРУЗОВОЕ И ПАССАЖИРСКОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ С КРЫМОМ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА РОГОВ РИА НОВОСТИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/transport/20220608/837113703.html
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