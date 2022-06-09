МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Госдума намерена в июле принять в первом чтении законопроект "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты". Помимо прочего, закон обяжет службы легкового такси предоставлять ФСБ автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, которые используются для получения, хранения, обработки и передачи заказов. Об этом пишут "Известия". Сервисы такси поделились планами по повышению цен на поездки

Изданию стало известно, что законопроект поддерживает профильный комитета парламента по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, который будет рекомендовать и документ к принятию.

По заявлению главы комитета Евгения Москвичева, законопроект будет рекомендован к принятию в первом чтении, "а ко второму — в него будут вноситься поправки. Будем работать с администрацией президента, со всеми заинтересованными сторонами".

В то же время депутат не стал комментировать, какие конкретно изменения могут быть внесены в текст документа.