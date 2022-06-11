МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Возрождение производства новых автомобилей под брендом "Запорожец" возможно после освобождения столицы Запорожской области от украинских националистов. Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области может быть возрождено производство "Запорожца".

"Возобновление производства автомобилей будет возможно после освобождения столицы области – города Запорожье, который пока еще находится под контролем режима Зеленского", — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, под автомобильным брендом "Запорожец" планируется выпускать автомобили с совершенно новым дизайном и техническими характеристиками.

При этом Рогов подчеркнул, что Запорожский автомобилестроительный завод, расположенный в Запорожье, за последние годы был разграблен украинскими олигархами и использовался для узаконивания контрабанды.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.