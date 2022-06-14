МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. РЖД вновь предоставляют скидку на билеты для проезда в купейных вагонах поездов дальнего следования многодетным семьям, сообщает холдинг. Названа страна, где отели предлагают скидки туристам из России

"Снова предоставляем скидку на билеты многодетным семьям. Семьи с тремя и более детьми, младшему из которых не исполнилось 18 лет, в этом году снова могут оформлять скидку на поездки по России в купейных вагонах поездов дальнего следования", — говорится в официальном Telegram-канале компании.

Уточняется, что теперь предложение будет действовать не только летом, но и в течение всего года. Период проведения акции: с 9 июня 2021 по 31 декабря 2024

Купить в рамках акции билеты со скидкой 15% можно уже сейчас на сайте компании, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или в железнодорожной кассе, а отправиться по ним в поездку – с 15 июня. Для этого нужно зарегистрироваться в программе лояльности "РЖД Бонус", одному из членов семьи прийти в кассу АО "ФПК" и получить статус "Большая семья", предъявив кассиру необходимые документы.