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2022
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Медведев призвал развивать перевозки СПГ по Северному морскому пути
Транспорт
Новости
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МЕДВЕДЕВ: ВАЖНО ПРОДОЛЖАТЬ СОПРЯЖЕНИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ С Ж/Д ПУТЯМИ И СОЗДАВАТЬ СИСТЕМУ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ СПГ В ВЫСОКИХ ШИРОТАХ МЕДВЕДЕВ: НАШИ ОППОНЕНТЫ ПРОДОЛЖАТ... ПРАЙМ, 14.06.2022
транспорт, бизнес, новости
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МЕДВЕДЕВ: ВАЖНО ПРОДОЛЖАТЬ СОПРЯЖЕНИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ С Ж/Д ПУТЯМИ И СОЗДАВАТЬ СИСТЕМУ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ СПГ В ВЫСОКИХ ШИРОТАХ
МЕДВЕДЕВ: НАШИ ОППОНЕНТЫ ПРОДОЛЖАТ ДЕЛАТЬ ВСЁ, ЧТОБЫ НАНЕСТИ МАКСИМАЛЬНЫЙ УЩЕРБ ТЭК РФ, РАСШАТАТЬ ПОЗИЦИИ РОССИИ В АРКТИКЕ