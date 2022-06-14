МЕДВЕДЕВ: ВАЖНО ПРОДОЛЖАТЬ СОПРЯЖЕНИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ С Ж/Д ПУТЯМИ И СОЗДАВАТЬ СИСТЕМУ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ СПГ В ВЫСОКИХ ШИРОТАХ

МЕДВЕДЕВ: НАШИ ОППОНЕНТЫ ПРОДОЛЖАТ ДЕЛАТЬ ВСЁ, ЧТОБЫ НАНЕСТИ МАКСИМАЛЬНЫЙ УЩЕРБ ТЭК РФ, РАСШАТАТЬ ПОЗИЦИИ РОССИИ В АРКТИКЕ