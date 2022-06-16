МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. РЖД привлекли кредитную линию ВТБ с лимитом до 630 миллиардов рублей и максимальным сроком траншей до пяти лет, средства направят на приобретение, ремонт и модернизацию объектов железнодорожной инфраструктуры, сообщает РЖД. РЖД вернули скидку для многодетных семей

Кредитное соглашение подписано гендиректором РЖД Олегом Белозёровым и главой ВТБ Андреем Костиным на полях Петербургского международного экономического форума.

"Средства, привлеченные в рамках кредитной линии, будут направлены на финансирование текущей деятельности компании, а также на приобретение, ремонт и модернизацию объектов железнодорожной инфраструктуры", — говорится в релизе.

Как отметил Белозёров, которого цитирует пресс-служба, финансовая поддержка банка позволит частично заместить выбывшие лимиты европейского рынка и продолжить финансирование важных проектов инфраструктурного развития России.

"В условиях ограниченного доступа на рынки долгового капитала поддержка ВТБ позволит компании продолжить реализацию инфраструктурных проектов, сохранить уникальный коллектив и обеспечить связанность нашей страны", — добавил Костин, слова которого также приводятся в релизе.