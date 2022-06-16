МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Крупнейший российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") и розничная сеть "Магнит" договорились о сотрудничестве при организации доставки товаров из Китая и стран Юго-Восточной Азии для реализации в магазинах ретейлера, сообщает оператор. Bloomberg: США тайно поощряют рост закупки и перевозки удобрений из России

Соответствующий документ подписали первый вице-президент "Трансконтейнера" Виктор Марков и директор по цепочкам поставок и логистике розничной сети "Магнит" Федор Павловский в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Согласно договоренностям "Трансконтейнер" будет разрабатывать новые логистические решения для перевозок импортных грузов в контейнерах с учетом географии импорта "Магнита". Объединение компетенций компаний позволит розничной сети повысить эффективность собственной дистрибуции, уровень сервиса и проработать альтернативные рынки импорта продукции из Китая и других азиатских стран", — говорится в релизе.

Уточняется, что на сегодняшний день в рамках сотрудничества "Магнита" и "Трансконтейнера" уже запущена первая отправка непродовольственных товаров из Китая в Россию через порт Восточный. Это позволит оценить экономический эффект от совместной деятельности и отработать операционные процессы.