МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Правила езды на электросамокатах в России уже подготовлены, остались формальные сложности для их принятия, сообщил РИА Новости замглавы ГИБДД РФ Олег Понарьин в кулуарах ПМЭФ-2022. В Совфеде предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов

"В Правилах дорожного движения сделан очень большой пакет изменений. Минтранс вместе с нами разработал соответствующее постановление правительства. Но есть определённые сложности в его продвижении, чисто формальные", — рассказал Понарьин.

В октябре прошлого года, как следовало из проекта постановления правительства, имевшегося в распоряжении РИА Новости, Минтранс и МВД предложили внести изменения в Правила дорожного движения. Документ, в частности, предлагал внести изменения в использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, предлагалось ограничить их максимальную скорость до 25 километров в час, а массу – 35 килограммами, разрешить детям до 7 лет ездить на велосипедах и СИМах по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам и пешеходным зонам. Подросткам старше 14 лет разрешалось двигаться на СИМах по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек и там, где на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час. Гражданам на самокатах предлагалось запретить обгон или объезд с левой стороны транспортного средства.

Кроме того, в проекте вводился запрет на остановку и движение транспорта на "островках безопасности", максимальная скорость автобусов, не оборудованных ремнями безопасности, вне населенных пунктов снижалась до 70 километров в час. Также проект уточнял перечень документов, которые должен иметь при себе водитель автобуса — список дополнялся картой маршрута регулярных перевозок и договором фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу.