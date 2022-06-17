МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российский туроператор FUN&SUN может запустить внутренние чартерные рейсы из Хабаровска, партнерство субъекта и туроператора будет направлено на развитие межрегионального туризма, сообщает краевое правительство в пятницу. Tez Tour будет продавать туры на чартеры в Египет из России

Делегация Хабаровского края во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На одной из площадок глава региона провел рабочую встречу с председателем совета директоров туроператора FUN&SUN Тарасом Демурой.

"В ходе переговоров глава региона и руководитель одной из ведущих российских туркомпаний достигли договоренностей о дальнейшем сотрудничестве. Партнерство субъекта и туроператора будет направлено на развитие межрегионального туризма прежде всего за счет запуска внутренних чартеров и уникальных программ", — сообщает правительство края.

По мнению Дегтярева, несмотря на то что Хабаровский край обладает богатой историей, удивительной природой и необходимой инфраструктурой, "организованный туризм здесь не развит" и "в этом смысле не раскручен".

"Губернатор предложил руководителю FUN&SUN оценить туристический потенциал территории лично – познакомиться с его колоритом и красотами, историко-культурным наследием и достопримечательностями, посетив край в ближайшие месяцы. Демура принял приглашение побывать в регионе и выразил готовность наладить долгосрочное партнерство не только с краевыми властями, но с местным турбизнесом", — добавляется в сообщении правительства региона.

Отмечается, что Дегтярев рассказал собеседнику о запланированном на 21-24 сентября Всероссийском туристическом форуме "Открой Дальний Восток!" и пригласил принять в нем активное участие.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.