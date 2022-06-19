СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — ПРАЙМ. Власти Запорожской области выступили за открытие второго транспортного сухопутного коридора, который свяжет материковую часть России с Крымом. О важности такого шага заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Крым планирует запустить железнодорожное сообщение с югом Украины

Он отметил, что запущенный ранее автомобильный коридор, который проходит через республики Донбасса и освобожденные территории юга Украины, является безопасным, поскольку располагается вдали от военных действий. По словам Рогова, в перспективе важно запустить "полноценный" коридор по трассе Москва-Симферополь, которая проходит через Харьков, Днепропетровск и Запорожье.

"Эти города однозначно должны быть освобождены", — сказал Рогов РИА Новости.

Политик считает, что Москву и Симферополь необходимо снова связать прямым транспортным коридором, "как это было раньше".