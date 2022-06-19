МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Сухогруз под флагом Камеруна, находящийся в Черном море неподалеку от Туапсе, запросил проведение аварийно-спасательных работ. Об этом рассказали РИА Новости в Росморречфлоте.

Согласно данным, работы ведут два судна Морспасслужбы, еще одно аварийно-спасательное судно выходит на поддержку. Как отметили в ведомстве, спасатели будут вести работу по откачке воды. Уточняется, что проведение аварийно-спасательных работ запросил капитан сухогруза.

Накануне Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю сообщило о зарубежном судне, получившем крен в районе Туапсе из-за проблем в работе балластной системы. По данным Росморречфлота, в связи с увеличением крена сухогруз посадили на мель в 260 метрах от берега. Ближе к утру капитан доложил о поступлении воды в корпус. Отмечается, что на борту судна находятся 28 человек.