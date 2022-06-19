МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Ответные меры России на транспортную блокаду Калининграда "вернутся бумерангом" странам Прибалтики, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. В Дании испугались надвигающегося кризиса из-за "газового коллапса"

Литва в субботу прекратила транзит в Калининградскую область по железной дороге товаров, попавших под европейские санкции.

"Нужно понимать, что ответные меры Российской Федерации на решение литовской власти… бумерангом вернутся в страны Прибалтики", — написала Ковитиди в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Литва, которую Еврокомиссия включила в список стран с критическим уровнем нищеты, "в очередной раз выстрелила себе в ногу", приняв такое решение.

"Являясь, мягко говоря, недостаточно развитым регионом, Литва не в состоянии удержать своих граждан, поскольку люди просто уезжают из страны и не хотят жить в Литве", — подчеркнула политик. В Калининграде назвали действия Литвы по пресечению транзита незаконными

По ее словам, литовцы обеспокоены известием о транспортной блокады, однако власти страны только "разглагольствуют" о борьбе с "драконом большевистской оккупации". Сенатор заявила, что такой шаг Литвы ограничивает мобильность и возможности всех жителей Прибалтики.

"Ситуация усугубляется тем, что Россия не оставит без внимания подобный недружественный в ее адрес выпад", — добавила она.