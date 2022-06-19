БРЮССЕЛЬ, 19 июн — ПРАЙМ. Аэропорт Брюсселя отменил все запланированные на понедельник рейсы из бельгийской столицы из-за забастовок и акций протеста, организованных бельгийскими профсоюзами, и будет работать только на прием самолетов. WSJ: Путин нанес удар по самому уязвимому месту европейских лидеров

"В связи с объявленной национальной манифестацией и забастовкой значительной части сотрудников безопасности в понедельник 20 июня не будут выполняться пассажирские рейсы из аэропорта Брюсселя. Призываем пассажиров не приезжать в аэропорт, перенести вылет на более поздний срок. Сохраняются только прибывающие рейсы, а также рейсы грузовых самолетов", — говорится в сообщении аэропорта Брюсселя.

В понедельник бельгийские профсоюзы выводят десятки тысяч своих сторонников на акции протеста в связи с ростом цен и падением покупательной способности жителей страны.

Ожидаются перебои с движением транспорта в бельгийской столице и других регионах.