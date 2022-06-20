МОСКВА, 20 ибн — ПРАЙМ. Европейскому Союзу необходимо исправить ситуацию с транспортной блокадой Калининградской области, иначе он сам же дезавуирует для РФ документы о членстве Литвы в ЕС. Тогда у России будут "развязаны руки" для решения вопроса транзита любыми способами, заявил сенатор Андрей Климов. Сенатор пообещала Прибалтике "бумеранг" ответных мер

Литва в субботу прекратила транзит в Калининградскую область по железной дороге товаров, попавших под европейские санкции.

Климов отметил, что Литва в одностороннем порядке остановила почти половину грузов, идущих по железной дороге в Калининград, к двадцатой годовщине "Совместного заявления о транзите между Калининградской областью и остальной территорией РФ".

"Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС", — написал он в Telegram.

Сенатор подчеркнул, что Москва в таком случае сможет прибегнуть к "любым избранным ею способам" для решения проблемы транзита, и добавил, что попытка блокады Калининграда может стать основанием для "очень жестких" действий со стороны России.