МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Azur air в 2022 году планирует летать на 12 из 22 оставшихся самолетов; перевозчик свернул полетную программу в Сочи для сохранения ресурса воздушных судов и обеспечения максимальной безопасности полетов на период поиска новых каналов поставок запчастей. Об этом говорится в письме гендиректора компании Евгения Королева. Самарский "Авиакор" может в будущем возобновить производство самолетов

Согласно письму, все рейсы в этом году будут выполняться только на самолетах Boeing 767 и Boeing 757. В летнем расписании компания задействует порядка 12 самолетов. Для сохранения ресурса воздшных судов, перевозчик был вынужден свернуть полетную программу в Сочи. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность полетов и найти новые каналы поставок запчастей.

Отмечается, что существует риск сокращения сотрудников Azur air.

Кроме того, в письме гворится о возможности увеличения количества рейсов в Турцию, а также работе над международной программой для возобновления полеты по другим зарубежным маршрутам.