КАЛИНИНГРАД, 21 июн — ПРАЙМ. Министерство экономического развития Калининградской области опубликовало на своем официальном сайте полный список товаров, запрещенных для железнодорожного транзита через территорию Литвы.

Здание Министерства иностранных дел РФ

МИД предупредил Литву о серьезных последствиях транспортной блокады

Перечень состоит из 23 разделов на 66 страницах. В него попали, в том числе, следующие товары:

  • нефть и нефтепродукты,
    • продукты из чугуна и стали,
    • реактивное топливо и присадки к топливу,
    • товары для использования в авиации или космической промышленности,
    • установки для сжижения газа,
    • ракообразные, икра, спиртные напитки,
    • луковицы, клубни, розы, черенки,
    • удобрения и дерево,
    • вазелин, парафиновый воск,
    • водород, азот, кислород,
    • типографская краска,
    • пленка для фотографии,
    • сигары,
    • парфюмерия,
    • бытовая техника.

    На прошлой неделе Литовские железные дороги сообщили Калининградской железной дороге о том, что с 18 июня прекратят транзит товаров, которые попали под европейские ограничения.

    В понедельник 20 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене, которой был заявлен решительный протест из-за введенного Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запрета на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов.

    Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения перевозок через Литву. При этом транзит нефтепродуктов продолжается, транзит не ограничен до 10 августа.