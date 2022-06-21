Калининградские власти опубликовали перечень товаров, запрещенных для транзита через Литву
КАЛИНИНГРАД, 21 июн — ПРАЙМ. Министерство экономического развития Калининградской области опубликовало на своем официальном сайте полный список товаров, запрещенных для железнодорожного транзита через территорию Литвы.
Перечень состоит из 23 разделов на 66 страницах. В него попали, в том числе, следующие товары:
- продукты из чугуна и стали,
- реактивное топливо и присадки к топливу,
- товары для использования в авиации или космической промышленности,
- установки для сжижения газа,
- ракообразные, икра, спиртные напитки,
- луковицы, клубни, розы, черенки,
- удобрения и дерево,
- вазелин, парафиновый воск,
- водород, азот, кислород,
- типографская краска,
- пленка для фотографии,
- сигары,
- парфюмерия,
- бытовая техника.
На прошлой неделе Литовские железные дороги сообщили Калининградской железной дороге о том, что с 18 июня прекратят транзит товаров, которые попали под европейские ограничения.
В понедельник 20 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене, которой был заявлен решительный протест из-за введенного Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запрета на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов.
Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения перевозок через Литву. При этом транзит нефтепродуктов продолжается, транзит не ограничен до 10 августа.
https://1prime.ru/transport/20220621/837241209.html