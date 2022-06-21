КАЛИНИНГРАД, 21 июн — ПРАЙМ. Министерство экономического развития Калининградской области опубликовало на своем официальном сайте полный список товаров, запрещенных для железнодорожного транзита через территорию Литвы. МИД предупредил Литву о серьезных последствиях транспортной блокады

Перечень состоит из 23 разделов на 66 страницах. В него попали, в том числе, следующие товары:

нефть и нефтепродукты,

продукты из чугуна и стали,

реактивное топливо и присадки к топливу,

товары для использования в авиации или космической промышленности,

установки для сжижения газа,

ракообразные, икра, спиртные напитки,

луковицы, клубни, розы, черенки,

удобрения и дерево,

вазелин, парафиновый воск,

водород, азот, кислород,

типографская краска,

пленка для фотографии,

сигары,

парфюмерия,

бытовая техника.

На прошлой неделе Литовские железные дороги сообщили Калининградской железной дороге о том, что с 18 июня прекратят транзит товаров, которые попали под европейские ограничения.

В понедельник 20 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене, которой был заявлен решительный протест из-за введенного Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запрета на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов.

Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения перевозок через Литву. При этом транзит нефтепродуктов продолжается, транзит не ограничен до 10 августа.