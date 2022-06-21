СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — ПРАЙМ. Запорожская область планирует запустить железнодорожное сообщение с Республикой Крымом с 1 июля. Об этом рассказал РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Крым запустил проекты по интеграции с украинскими регионами

Он уточнил, что речь идет как о грузовых, так и о пассажирских перевозках, однако последние будут запущены в тестовом режиме.

"Пассажирское будет запущено в тестовом режиме — для определения количества людей, желающих воспользоваться железнодорожным транспортом", — уточнил Рогов.

Он отметил, что такая мера поможет снизить загруженность пограничных пунктов на границе Херсонской области и Крыма.