МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. "Автодор" планирует завершить строительство КАД-2 в Петербурге в 2027 году, средства на проект предусмотрены в пятилетнем дорожном плане, заявил журналистам глава госкомпании Вячеслав Петушенко. Названы самые нелепые штрафы, выписываемые водителям

"Мы полагаем, что мы к этому времени должны завершить. У нас в пятилетке эти средства прописаны, поэтому мы в этом году максимально работу проведем по трассировке, утвердим, и будем выходить на проектирование", — сказал он, отвечая на вопрос о завершении строительства автодороги в 2027 году.

"Мы готовы и раньше, честно говоря, строители набрали очень большой темп. Все будет зависеть от финансовых возможностей, но, самое главное, в пятилетку оно попало и то, что докладывал заместитель председателя правительства Марат Шакирзянович Хуснуллин президенту — этот объект государственной компании один из приоритетных", — добавил Петушенко.