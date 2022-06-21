МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Отечественные авиакомпании сейчас летают из РФ в 11 стран, зарубежные выполняют полеты в Россию из 22 стран, сообщил министр транспорта Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". Финляндия откроет границу для российских туристов

"Если коснуться сообщения международного, к нам летает 32 авиакомпании зарубежных из 22 стран. А сами мы летаем в 11 стран, наши авиакомпании, наши самолеты. Поэтому мы получаем разрешение, подтверждение, что они не будут арестовывать самолеты, они принимают эти условия, и мы движемся в их направлении", — сказал Савельев.

В марте Минтранс РФ сообщал, что международные рейсы продолжают шесть авиакомпаний РФ: на тот момент они летали в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан. По зарубежным авиакомпаниям министр в марте называл ту же цифру: 32 авиакомпании из 22 стран.

При этом большинство российских авиакомпаний перевели самолеты в российский реестр и перестраховались, отметил Савельев. "Огромное спасибо Центральному банку, который помогает, Российской перестраховочной компании. Все в процессе, все участвуют", — добавил глава Минтранса. Россияне в мае стали реже отдыхать в Турции

Западные страны в связи со спецоперацией РФ на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.