СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — ПРАЙМ. Все 250 билетов на первый пассажирский поезд между Мелитополем и Крымом, который будет запущен 1 июля, уже проданы, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Дети до семи лет смогут бесплатно ездить в пригородных поездах

"С 1 июля у нас начинается тестовое пассажирское сообщение, в первом составе все 250 билетов были проданы за считанные минуты", — сказал Рогов в эфире канала "Россия 24".

По его словам, число вагонов и частота рейсов будет наращиваться.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.