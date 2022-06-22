МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. У людей, которые часто совершают длительные перелеты, могут возникнуть слабость, а также снизиться внимательность, рассказал в беседе с РИА Новости главврач медико-санитарной части международного аэропорта Шереметьево Сергей Волга. Эксперт перечислила лучшие отели для семейного отдыха "не за миллион"

"Потому что, когда человек многократно меняет часовые пояса, у него происходит стрессовое воздействие и сбивается ритм сна и бодрствования", — пояснил он.

По словам медика, в последствии человек может заметить снижение работоспособности, внимательности, возникновение сонливости и слабости. "Это отрицательность частых перелетов, особенно на большие расстояния", — отметил Волга.

При этом перелёты на небольшие расстояние не наносят значительного вреда здоровью, добавил он.

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