Врач рассказал об опасности частых длительных перелетов
Врач Волга: частые длительные перелеты могут спровоцировать слабость и снизить внимательность
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. У людей, которые часто совершают длительные перелеты, могут возникнуть слабость, а также снизиться внимательность, рассказал в беседе с РИА Новости главврач медико-санитарной части международного аэропорта Шереметьево Сергей Волга.
"Потому что, когда человек многократно меняет часовые пояса, у него происходит стрессовое воздействие и сбивается ритм сна и бодрствования", — пояснил он.
По словам медика, в последствии человек может заметить снижение работоспособности, внимательности, возникновение сонливости и слабости. "Это отрицательность частых перелетов, особенно на большие расстояния", — отметил Волга.
При этом перелёты на небольшие расстояние не наносят значительного вреда здоровью, добавил он.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.