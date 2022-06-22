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2022-06-22T17:25:10+03:00

2022-06-22T17:25:10+03:00

2022

https://1prime.ru/transport/20220622/837262524.html

В Госдуме не исключили запрета на транзит через Россию для Литвы

Транспорт

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что теоретически в ответ на действия Литвы РФ может запретить транзит через свою территорию литовским... ПРАЙМ, 22.06.2022

транспорт, бизнес, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60