2022-06-22T17:25:10+03:00
2022-06-22T17:25:10+03:00
2022-06-22T17:25:10+03:00
2022
https://1prime.ru/transport/20220622/837262524.html
В Госдуме не исключили запрета на транзит через Россию для Литвы
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что теоретически в ответ на действия Литвы РФ может запретить транзит через свою территорию литовским... ПРАЙМ, 22.06.2022
транспорт, бизнес, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83311/15/833111565.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83311/15/833111565.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83311/15/833111562.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83311/15/833111562.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83311/15/833111559.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83311/15/833111559.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что теоретически в ответ на действия Литвы РФ может запретить транзит через свою территорию литовским дальнобойщикам.
Новость дополняется