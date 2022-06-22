МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что теоретически в ответ на действия Литвы РФ может запретить транзит через свою территорию литовским дальнобойщикам.

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