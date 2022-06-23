МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Авиакомпания "Айфлай" с 19 июля запускает регулярные рейсы по маршруту Владивосток – Сочи, сообщает международный аэропорт Владивостока. Субсидии на возврат денег за отмененные рейсы получат 20 авиакомпаний

"В летнем расписании воздушной гавани Приморья появятся новые регулярные рейсы на один из самых популярных отечественных курортов России – город Сочи. Полеты на данном направлении будет выполнять новая авиакомпания "Айфлай". Первый рейс по маршруту Владивосток – Сочи запланирован на 19 июля 2022 года", — говорится в сообщении.

Самолеты будут летать два раза в неделю по вторникам и четвергам. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы на Airbus A330-300. Общее время в пути из Владивостока до Сочи составит 9 часов 15 минут.