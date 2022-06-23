Авиакомпания "Айфлай" запускает прямые авиарейсы из Владивостока в Сочи
Авиакомпания "Айфлай" с 19 июля запускает прямые авиарейсы из Владивостока в Сочи
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Авиакомпания "Айфлай" с 19 июля запускает регулярные рейсы по маршруту Владивосток – Сочи, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"В летнем расписании воздушной гавани Приморья появятся новые регулярные рейсы на один из самых популярных отечественных курортов России – город Сочи. Полеты на данном направлении будет выполнять новая авиакомпания "Айфлай". Первый рейс по маршруту Владивосток – Сочи запланирован на 19 июля 2022 года", — говорится в сообщении.
Самолеты будут летать два раза в неделю по вторникам и четвергам. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы на Airbus A330-300. Общее время в пути из Владивостока до Сочи составит 9 часов 15 минут.