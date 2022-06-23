МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. В Херсонском порту остаются на рейде 12 иностранных судов, они не могут выйти в Черное море из-за заблокированного украинскими военными лимана, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Украинские войска подожгли тонны зерна в порту Мариуполя

"В порту остается 12 иностранных судов. В основном это турецкие, также есть сирийское судно и судно под флагом Сейшельских островов", — сказал Стремоусов агентству.

По его словам, суда не могут покинуть порт из-за действий украинских военных, которые заминировали выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман в районе города Очаков Николаевской области.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.