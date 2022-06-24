МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Число поездок на самолете по России в июне сократилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в тоже время количество перелетов за рубеж выросло в три раза, рассказали РИА Новости в сервисе по планированию путешествий "Яндекс.Путешествия". Россияне стали чаще расплачиваться наличными

"В этом июне полетят отдыхать (по РФ — ред.) меньше пользователей, чем в прошлом — число поездок сократилось на 25%. Интерес к перелетам по России уменьшился на 35%. Во многом это связано с приостановкой работы южных аэропортов… в итоге пассажиропоток перераспределился в сторону железнодорожного и автобусного транспорта", — сообщили в сервисе.

"Вместе с тем число перелетов за рубеж выросло по сравнению с прошлым июнем в три раза. Основная причина — отмена связанных с пандемией ограничений", — добавили специалисты.

Аналитики отметили, что поездки по России в среднем длятся около 11 дней, в другие страны — около 17. "Стоимость перелета туда и обратно по России и в страны ближнего зарубежья почти не изменилась — 11 тысяч и 24,5 тысячи рублей соответственно. При этом стоимость перелетов в страны дальнего зарубежья выросла в 1,5 раза — с 28,8 до 43,8 тысячи рублей", — указали в компании.

В сервисе рассказали, что самое большое число поездок в июне этого года пришлось на Россию — 84%, в страны ближнего зарубежья поедет только 7% россиян, а в страны дальнего зарубежья — 8%. "Для зарубежных поездок люди чаще всего выбирают Турцию, Армению, Узбекистан, Киргизию и Казахстан. Среди стран дальнего зарубежья, помимо Турции, популярностью пользуются ОАЭ, Израиль, Таиланд и Египет", — сообщили аналитики.

Росавиация 24 февраля ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 30 июня. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.