МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Новый российский агрегатор такси "СвифтДрайв" будет запущен с 1 июля, сперва платформа начнет работать в корпоративном сегменте, а затем выйдет на потребительский рынок, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В Британии рассказали о проблемах с покупками еды

"Отечественный агрегатор такси "СвифтДрайв" появится в регионах России с 1 июля. Компания уже заключила договор о сотрудничестве с самыми крупными игроками на рынке, такими как "Яндекс.Такси", а также выступает партнером компании "Ситимобил", — говорится в сообщении.

Уточняется, что новый сервис такси планирует занять нишу ушедшего из России Gett. Агрегатор начнет работать в корпоративном сегменте, а затем выйдет на потребительский рынок. Сервис объединит поставщиков транспортных услуг на единой платформе, оптимизирует операционные процессы корпоративному клиенту.

"СвифтДрайв" хочет занять около 12-15% российского рынка. Объем инвестиций составил более 30 миллионов рублей на сегодняшний день, инвестиционная фаза продолжается по мере масштабирования и развития бизнеса… Объем вложений сервиса до выхода на возврат инвестиций составит до 150 миллионов рублей", — уточнили в компании.

Платформа "СвифтДрайв" объединяет более 10 крупнейших поставщиков транспортных услуг, общий совокупный объем автопарка которого составляет около 900 тысяч автомобилей. При этом добавляется, что клиент при оформлении заказа сможет выбрать услугу по параметрам: быстрее, дешевле и прочее.