МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России подписали комплексную программу развития авиатранспорта. В России ожидают увеличения доли отечественных самолетов к 2030 году

"По поручению главы государства правительством подготовлена комплексная программа развития авиатранспорта на ближайшие 7 лет. Соответствующее распоряжение подписано", — заявил он в ходе совещания вице-премьерами.

Курировать программу будут первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Юрий Борисов. На ее реализацию направят более 770 миллиардов рублей, из них свыше 150 миллиардов отрасль получит уже до конца года для обеспечения воздушных перевозок.

В целом властям предстоит проделать много работы по созданию в авиаотрасли необходимой эффективной инфраструктуры, отметил глава правительства.