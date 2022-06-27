МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что доля отечественных самолётов в парке авиакомпаний страны к 2030 году должна увеличиться до 81%. Греция продлила запрет на полеты российских самолетов до 22 сентября

"Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний к 2030 году должна вырасти до 81%", — отметил Борисов в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.