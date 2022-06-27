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2022
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В России ожидают увеличения доли отечественных самолетов к 2030 году
Транспорт
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Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что доля отечественных самолётов в парке авиакомпаний страны к 2030 году должна увеличиться до 81%. "Доля самолетов отечественного... ПРАЙМ, 27.06.2022
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, самолеты, импортозамещение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что доля отечественных самолётов в парке авиакомпаний страны к 2030 году должна увеличиться до 81%.
"Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний к 2030 году должна вырасти до 81%", — отметил Борисов в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.