МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Власти Литвы в ходе совещания с президентом согласовали принципы и положения, на основе которых страна будет обсуждать транзит в Калининградскую область с Еврокомиссией, сообщил старший советник литовского президента Кестутис Будрис. В Калининграде надеются на дипломатическое решение проблемы с транзитом

"Сегодня единогласно договорились об основных принципах и фундаментальных положениях, которых Литва должна придерживаться, чтобы уточнить определенные моменты", — приводит его слова портал LRT.

Чиновник заявил, что Вильнюс настаивает на отсутствии каких-либо исключений для транзита российских товаров, в том числе через другие страны Евросоюза, для которых будет действовать "определенное разъяснение".

Кроме того, Литва продолжает настаивать на том, что она не блокирует транзит в Калининград, а лишь исполняет европейские санкции.

"Литва придерживается своих обязательств, но также и осуществляет свои суверенные права — мы осуществляем контроль за товарами и пассажирами", — заявил Будрис.

"И по поводу несанкционированных товаров нам никто никаких упреков не высказывал", — отметил он.

ЕС в начале апреля закрыл въезд на территорию Союза для грузовиков, зарегистрированных в России, однако сделал исключение для транзита товаров в Калининградскую область. Однако объявленный Литвой в середине июня запрет распространяется на весь грузовой транзит товаров, попавших под европейские санкции.

Литовские железные дороги с 18 июня объявили о запрете на транзит из России в Калининградскую область стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока. По словам Алиханова, паромный комплекс области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса.

В Кремле подобные действия Литвы назвали незаконными и пообещали дать ответ на решения Вильнюса.