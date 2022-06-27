МИНСК, 27 июн — ПРАЙМ. Минск предложил возобновить железнодорожные пассажирские перевозки с Литвой, Латвией и Польшей на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в мире, сообщили в пресс-службе белорусского минтранса. Лукашенко и Путин договорились о жестком контроле процесса импортозамещения

"С улучшением эпидемиологической ситуации и отменой ограничений на перемещение граждан Беларусь неоднократно предлагала возобновить международные пассажирские перевозки, но безрезультатно", — отмечается в Telegram-канале министерства.

Страны Евросоюза восстановили такие перевозки ещё в середине прошлого лета. Исключением стал маршрут Польша – Литва, подчеркивается в сообщении.

Литва, Латвия и Польша приостановили пассажирские железнодорожные рейсы с Белоруссией в марте 2020 года из-за вспышки коронавирусной инфекции. До этого момента на перевозки с этими тремя странами приходилось около 20% всего международного сообщения Белоруссии. Как отметили в пресс-службе минтранса, это говорит о востребованности таких маршрутов как у белорусов, так и у жителей соседних европейских стран. Согласно данным, в 2019 году количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом с Литвой достигал 380 тысяч человек, с Польшей – 225 тысяч, Латвией – 20 тысяч.

При этом начал расти спрос на автобусные рейсы из Минска в Вильнюс, Ригу и Варшаву. С апреля жителям Литвы и Латвии не требуется виза для въезда в Белоруссию, благодаря чему страну посетили уже около 88 тысяч безвизовых туристов.