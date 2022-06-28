Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов России до 6 июля
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 6 июля
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. По сообщению Росавиации, режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 6 июля.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 06 июля 2022", — отмечается в ведомстве. Ограничение распространяется на аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.