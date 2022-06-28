МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о развитии ситуации с калининградским транзитом и отметил, что подвижек в данном вопросе нет. В Литве назвали разрешение транзита в Калининград "слабостью Европы"

"Не появились", — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что если Еврокомиссия разрешит транзит, это будет восприниматься как дипломатическая победа России и проявление слабости Европы.

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока. Вильнюс утверждает, что такое решение является не блокадой, а исполнением ограничений ЕС.

В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать на них ответ. Еврокомиссия заявила, что направит Литве "дополнительные инструкции" по мере обсуждения ситуации.