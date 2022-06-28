МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что "собирает паззл" из противоречащих заявлений Вильнюса и Брюсселя относительно транзита грузов в Калининградскую область.

"Картина удручающая с точки зрения их подходов", — рассказала она телеканалу "Россия 24".

"Еврокомиссия говорит одно, отдельные страны, в частности Литва, говорят другое, внутри политики, не выражая плюрализм или какое-то политическое многообразие, а выполняя заказ, просто на противоречии интересам Европы, говорят совершенно оторванные от реальности вещи", — добавила она.

По словам Захаровой, сложившаяся ситуация наглядно высветила отсутствие единства в политике Европы, которая прибегает к "агрессивной и абсолютно неконструктивной" тактике.

При этом Россия продолжает разрабатывать ответные меры на случай, если проблему с транзитом в Калининградскую область не удастся решить, отметила официальный представитель МИД. Кремль сообщил об отсутствии прогресса по вопросу калининградского транзита

"Решения ответные находятся в проработке, но при этом, конечно, Брюсселю и всему тому, что называет себя неким евроединством, им придется выработать позицию", — подчеркнула она.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что подвижек в вопросе калининградского транзита не наблюдается.

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока. Вильнюс утверждает, что такое решение является не блокадой, а исполнением ограничений ЕС.

В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать на них ответ. Еврокомиссия заявила, что направит Литве "дополнительные инструкции" по мере обсуждения ситуации.