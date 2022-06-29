МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал коллег укреплять транспортную взаимосвязанность в условиях разрыва традиционных логистических цепочек. Президент Казахстана предложил создать продовольственный хаб странам Каспия

"В условиях разрыва традиционных логистических цепочек транспортная взаимосвязанность становится ключевым фактором устойчивого роста и укрепления экономических связей наших государств", — отметил президентв ходе Каспийского саммита в Ашхабаде.

По его словам, существенно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута для обеспечения транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем. "По итогам пяти месяцев текущего года объем перевозок казахстанских грузов по маршруту увеличился в 2,5 раза, а общий товарооборот с прикаспийскими странами – на более 9%", — отметил он.

Токаев добавил, что с целью наращивания объема грузопотоков по морю республика приступила к модернизации портовой инфраструктуры и расширению морского флота.

"Особое внимание также следует уделить дальнейшему развитию перспективного коридора Север – Юг. Для этого можно было бы максимально использовать возможности железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран, которая является кратчайшим маршрутом между Восточной Азией и странами Персидского залива", — сказал глава Казахстана.

По его данным, это новое логистическое решение позволяет преодолеть свыше 6 тысяч километров всего за 12 дней.