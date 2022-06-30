МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Электросамокаты определенной категории необходимо обязать ставить на учет в ГИБДД и платить за них транспортный налог, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин. В ГИБДД заявили о нехватке импортных запчастей в условиях роста автотуризма

По его словам, это необходимо, чтобы снизить резко растущее число инцидентов с такими средствами, приводящими в том числе к летальным исходам.

"Часть самокатов нужно переводить в разряд транспортных средств со всеми вытекающими — регистрация в ГИБДД, ОСАГО, транспортный налог", — сказал сенатор.

Как подчеркнул Башкин, статистика травматизма с участием электросамокатов растет в геометрической прогрессии. Если в 2019-2020 годах было зарегистрировано всего несколько подобных инцидентов с так называемыми средствами индивидуальной мобильности, то в 2021 году уже 672, причем 20 из них — с летальным исходом. "Но и этой статистике верить нельзя, поскольку люди на электросамокатах и скутерах считаются пешеходами и по многим инцидентам попадают в этот разряд. Таким образом, таких случаев гораздо больше. Это неудивительно, ведь число электросамокатов также растет в геометрической прогрессии", — отметил он.

В связи с этим сенатор заявил о необходимости перевода определенной категории самокатов из разряда пешеходов в транспортные средства и регистрировать их в ГИБДД, как автомобили. Делать это надо, сказал парламентарий, в зависимости от технических характеристик электросамокатов — емкости батареи, предельной скорости, которую он может развить, мощности двигателя и массы этого средства.

"Соответственно, потребуется ввести обязательное ОСАГО для таких самокатов и транспортный налогов них", — подчеркнул Башкин.

По его словам, параллельно с регистрацией в ГИБДД потребуется выдавать номера электросамокатам в виде электронного чипа и обязать их владельцев покупать ОСАГО. Помимо этого, необходимо определить, что управлять этими средствами могут лишь те, кто для этого подготовлен — обладает необходимыми навыками, знанием правил дорожного движения и получил права соответствующей категории, добавил сенатор.

"Об этом придется говорить все время, пока проблема с быстро растущим травматизмом в происшествиях с самокатами не будет решена", — заключил Башкин.

Ранее сенатор заявил РИА Новости, что в России необходимо ввести обязательные права для владельцев мощных электросамокатов по аналогии с водительскими для снижения числа аварий с такими техническими средствами.