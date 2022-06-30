Хуснуллин заявил о подготовке к работе порта в Мариуполе
Хуснуллин оценил прогресс восстановления порта в Мариуполе
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Морской порт Мариуполя в ДНР готовится к началу работы, уже запущено электроснабжение. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Отдельно посмотрели ход восстановления Мариуполя и проработку мастер-плана. Есть хорошая новость по морскому порту города — уже запущено электричество, готовим его к началу работы", — отметил Хуснуллин в своем Telegram-канале.