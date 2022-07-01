МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Автобусное сообщение между Крымом и Херсоном, Мелитополем и Бердянском заработало после восьми лет перерыва, первый автобус отправился из Симферополя в Херсон, передает корреспондент РИА Новости. Аксенов сообщил, что автобусы из Крыма будут ходит под вооруженной защитой

"Это знаковое мероприятие. Впервые за 8 лет у нас отправляется первый автобус в Херсон. Билеты все раскуплены", — сказал журналистам на автостанции в Симферополе врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Автобусы, как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, начнут курсировать в экспрессном режиме ежедневно. По направлению Симферополь-Херсон — от автостанции "Курортная" в 6.30 и 14.30, от автовокзала "Херсон" — в 6.30 и 14.30.

По направлению Симферополь-Мелитополь время отправления от автостанции "Курортная" — в 8.00 и 14.00, от автовокзала "Мелитополь" — в 8.05 и 14.05, Симферополь-Бердянск — от автостанции "Курортная" в 8.00 и 14.00, от автовокзала "Бердянск" — в 6.00 и 12.00.

Пассажиры будут пересаживаться из автобусов, которые прибыли на границу Крыма из Херсонской или Запорожской области на местные автобусы, пройдя соответствующий контроль. Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях по маршруту Симферополь-Херсон и Симферополь-Мелитополь составит 1300 рублей, Симферополь-Бердянск — 1800 рублей.

Предварительно приобрести билет можно будет за 30 дней до отправления рейса, продажа заканчивается за два часа до отправления автобуса в рейс. Купить билеты на автобус в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях — за рубли и за гривны. Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии.