МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД за первые шесть месяцев 2022 года снизилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 614,9 миллиона тонн, сообщает компания. РЖД увеличат число поездов в южные города

"Погрузка за первое полугодие 2022 года, по оперативным данным, составила 614,9 миллиона тонн, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в релизе.

Уточняется, что погрузка в июне составила 100 миллионов тонн, что на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.