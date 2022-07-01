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2022
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Погрузка на сети РЖД снизилась в первом полугодии
Транспорт
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Погрузка на сети РЖД за первые шесть месяцев 2022 года снизилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 614,9 миллиона тонн, сообщает компания... ПРАЙМ, 01.07.2022
транспорт, бизнес, новости, россия, ржд, погрузка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД за первые шесть месяцев 2022 года снизилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 614,9 миллиона тонн, сообщает компания.
"Погрузка за первое полугодие 2022 года, по оперативным данным, составила 614,9 миллиона тонн, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в релизе.
Уточняется, что погрузка в июне составила 100 миллионов тонн, что на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.