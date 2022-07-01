МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. По сообщению пресс-службы правительства России, ведомство выделило 28 миллиардов рублей на ускорение строительства трассы М-12 Москва — Казань. Не попавшие под санкции товары направят в Калининград по железной дороге

"Правительство выделило еще 28 млрд рублей для ускорения строительства автодороги М-12. Это позволит досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в различных регионах страны и создать задел, позволяющий быстрее реализовать проект в 2023 году", — отмечается в сообщении в Telegram-канале правительства.