МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-июне 2022 года выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 531,4 миллиона человек, сообщает компания. Погрузка на сети РЖД снизилась в первом полугодии

"Всего за январь-июнь 2022 года отправлено 531,4 миллиона пассажиров (+ 5,3% к январю-июню 2021 года)", — говорится в релизе.

Уточняется, что в июне перевезено 103,4 миллиона пассажиров, что на 6,4% больше аналогичного периода прошлого года. В том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров увеличилось на 5,6%, до 92,4 миллиона человек, а в дальнем следовании — выросло на 13,9%, составив 11 миллионов человек.

Пассажирооборот в июне составил 12,7 миллиарда пассажиро-километров, на 12,3% превысив аналогичный показатель 2021 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот увеличился на 8,8%, составив 3 миллиарда пассажиро-километров, и в дальнем следовании — вырос на 13,4%, до 9,7 миллиарда пассажиро-километров.

По данным РЖД, пассажирооборот с начала года вырос на 12,4% к уровню прошлого года и составил 51,8 миллиарда пассажиро-километров, в том числе в пригородном сообщении — 14,6 миллиарда пассажиро-километров (рост на 5,5%), в дальнем следовании — 37,2 миллиарда пассажиро-километров (рост на 15,5%).