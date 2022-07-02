Spiegel: Литву возмутила позиция Евросоюза по транзиту в Калининград
Spiegel пишет, что Литва оценила позицию Евросоюза по блокаде Калининграда как поражение
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. В Литве восприняли позицию Евросоюза по ситуации с запретом транзита грузов в Калининград "как поражение", пишет еженедельник Der Spiegel.
Ранее Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщал, что правительство Германии возмутила блокировка Литвой транзита в Калининградскую область, и оно потребовало от литовских властей снять ограничения на транзит.
При этом издание отмечает, что Евросоюз вскоре может опубликовать юридическое объяснение к четвертому пакету санкций, где уточнит, что перевозки в Калининград не затронуты санкциями.
Это решение Еврокомиссии, как считает Spiegel, "позволит Литве отступить, сохранив лицо", но в Вильнюсе эту меру "воспринимают как поражение".
Неназванный литовский чиновник, знакомый с ходом переговоров, заявил изданию, что "немцы оказывали давление на Еврокомиссию с 18 июня, чтобы Калининград не попал под санкции".
Вместе с тем прогнозируется, что последствия возникшего спора ощутит на себе прежде всего сама Литва.
"Похоже, России удалось напугать Еврокомиссию <…> Россия успешно поставила под сомнение нашу репутацию", — заявил литовский политолог Довиле Якнюнайте.