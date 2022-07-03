МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил огромную роль морского и речного флота в развитии отечественной экономики и социальной сферы, в укреплении межрегиональных и международных связей, а также в надежном обеспечении пассажирских и грузовых перевозок. Эксперты объяснили, почему так важно развитие Северного морского пути

"Поздравляю вас с Днем работников морского и речного флота. Этот праздник отмечают работники пассажирского, торгового и ледокольного флотов, портовики и судоремонтники, представители других специальностей – все, кто трудится на водном транспорте и приумножает замечательные традиции, заложенные многими поколениями предшественников, — сказано в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также отметил, что на сегодняшний день отрасль считается неотъемлемой составляющей единой транспортной системы России. По его словам, строятся современные суда, совершенствуется береговая инфраструктура, реализуются стратегические для страны проекты, "такие, как освоение Арктического шельфа, развитие Северного морского пути".

"Конечно, перед вами стоят масштабные, востребованные временем задачи по налаживанию новых логистических схем и партнёрских связей, наращиванию потенциала туристических маршрутов и перспективных международных торговых коридоров. Уверен, что моряки и речники России с честью справятся с этими вызовами. Желаю вам успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго", — отмечается в телеграмме.