АНКАРА, 3 июл — ПРАЙМ. В Турции задержано российское торговое судно, подтвердил представитель турецкой таможни. Лавров назвал цели западных санкций

Сообщается, что судно якобы перевозило украинское зерно. По словам источника, ясности и конкретных решений по данному вопросу пока не принято.

"Судно здесь, но никакой ясности и конкретных решений не принято. Был запрос, ведется расследование. Это всё, что я вам сейчас могу сказать", — сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

По данным издания "Общественное", о задержании судна также сообщил украинский посол в Турции Василий Боднар. По словам посла, сейчас судно стоит перед входом в порт, а его судьбу решат на совещании в понедельник.

Ранее казахстанская национальная компания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. До этого в ряде СМИ вышла информация о вывозе зерна с Украины через Бердянский морской торговый порт на казахстанском судне "Жибек жолы".

Казахстанская компания KTZ Express (структура КТЖ) заявила, что ТОО KTZ Express Shipping (владелец судна "Жибек жолы") еще в октябре 2021 года заключило договор о фрахтовании судна без экипажа с российской компанией ООО "Грин-Лайн" сроком до 30 ноября 2022 года. Затем "Грин-Лайн" в свою очередь заключил контракт на оказание услуг по перевозке зерна с Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert OU.